تقرير أميركي: إيران فتحت ممرا بريا من البحر المتوسط ولبنان عبر سوريا والعراق

2021/05/19 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير نشره معهد المجلس الاطلسي الاميركي، إن إيران أنشأت ما وصفته بإمبراطورية أمنية على الحدود العراقية – السورية، مشيراً إلى تحقيق حلم طهران منذ انشاء الجمهورية الايرانية عام ألف وتسع مئة وتسعة وسبعين.

وذكر التقرير أن إيران تقيم امبراطورية أمنية لها في دير الزور في الشرق السوري على الحدود مع العراق..



مبينا ان تدخل إيران في الشرق السوري والانخراط في المعركة مباشرة ضد تنظيم داعش، مكنها من مواصلة تنفيذ مشروعها التوسعي على الجبهات الشرقية في سوريا، خاصة في دير الزور.

وبرأي المعهد الامريكي، فإن الهدف الاهم الذي حققه الايرانيون في دير الزور، هو سيطرتهم على البوكمال ومعبرها الحدودي مع العراق والتي مكنت إيران من تحقيق حلمها بفتح ممر بري من البحر المتوسط ولبنان عبر سوريا والعراق..



واكد التقرير ان إسرائيل ودولاً عربية تخشى أن تتمكن إيران من احكام قبضتها على الطرقات البرية الممتدة من العراق الى البحر المتوسط، والسيطرة بالتالي على طرقات النقل.

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