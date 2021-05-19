القبض على إرهابي وقاتل في بغداد

2021/05/19 | 16:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب واخر بقضايا قتل في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة بغداد القت مفارز المديرية المذكورة القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وجاء ذلك من خلال تفعيل دور حاسبة المطلوبين".

وأشار إلى أن "مفارز سيطرة التاجي التابعة للمديرية المذكورة ألقت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل وتسليمه إلى مركز شرطة شاطئ التاجي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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