2021/05/19 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على متهمين بالقتل والإرهاب في العاصمة.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالقتل والإرهاب في بغداد المركز الخبري الوطني.

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