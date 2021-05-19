سائرون: لا يوجد أي اعتراض على التغيير الوزاري المرتقب

2021/05/19 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كتلة سائرون النيابية، عن عدم وجود اعتراض على أيِّ تغييرٍ وزاريٍّ مرتقبٍ، بينما أشارت إلى أن الوقت المتبقي لعمر الحكومة ليس له علاقة بالتغيير.

وقال النائب عن الكتلة بدر الزيادي في تصريحات صحفية، إنَّ التغيير الوزاري جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء وهو المعني بترشيح الأسماء، مبيّناً أنَّ مجلس النوَّاب بانتظار إرسال الأسماء للتصويت عليها بعد دراستها.

وأضاف أنَّ رئيس الوزراء له الحق بتغيير الوزراء في حكومته إذا ثَبُت تقصيرهم وعدم كفاءتهم، موضحاً أنَّ مجلس النواب دائماً يطالب بإجراء تغييرات لبعض المقصرين الذين لم تثبت كفاءتهم.

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