نتانياهو: إذا لم نستطع ردع حماس فسنعمل على سحقها

2021/05/19 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء، أن حملة القصف الجوي على قطاع غزة تهدف الى سحق حركة حماس إذا لم تنجح في ردعها.

وأشار نتانياهو إلى طريقتين فقط يمكن لسلطات الاحتلال التعامل بهما مع حماس، اما ردعها أو سحقها، مضيفا أن جيش الاحتلال منخرط حالياً في ردع حماس، وتابع أمام مجموعة سفراء أجانب في تل أبيب أنه لا يستبعد أي احتمال في التعامل مع حركة حماس.

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