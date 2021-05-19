مؤشر حالات الشفاء يفوق الإصابات الجديدة بكورونا في جانب الرصافة

2021/05/19 | 16:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة من فيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

423 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 5 حالات

قطاع النهروان 81 حالة

قطاع الصدر 24 حالة

قطاع الشعب 99 حالة

قطاع بغداد جديدة 11حالة

قطاع المدائن 109 حالات

قطاع الاعظمية 32 حالة

قطاع الاستقلال 18 حالة

البلديات الأول 11 حالة

البلديات الثاني 33 حالة

96 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

13 حالة في مدينة الصدر

9 حالات في الشعب

7 حالات في منطقة الاعظمية

7 حالات في البلديات

5 حالات في منطقة بغداد الجديدة

8 حالة في منطقة الزعفرانية

7 حالات في منطقة النهروان

5 حالات في منطقة الكمالية

4 حالات في منطقة الغدير

4 حالات في منطقة الضباط

7 حالات في منطقة الحسينية

6 حالات في منطقة الكرادة

5 حالات في منطقة المشتل

7 حالات في منطقة الامين

وأضاف، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 157360، توفي منهم 1690، ومتبقي قيد العلاج 5713"

وذكرت الدائرة أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 636 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة، وتوزعت على النحو التالي":

50 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

23 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ

60 حالة شفاء في منطقة النهروان

80 حالة شفاء في منطقة البلديات

40 حالة شفاء في منطقة الامين

50 حالة شفاء في منطقة بغداد الجديدة

50 حالة شفاء في حي الزعفرانية

40 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

30 حالة شفاء في منطقة الشعب

25 حالة شفاء في منطقة الحسينية

40 حالة شفاء في منطقة الاعظمية

20 حالة شفاء في منطقة المشتل

30 حالة شفاء في منطقة بوب الشام

25 حالة شفاء في منطقة الحبيبية

18 حالة شفاء في منطقة الضباط

30 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى

25حالة شفاء في منطقة حي الطالبية

وافادت الدائرة أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 149957 حالة شفاء".

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