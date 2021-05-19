فيديو.. ما تبقى من بحيرة حمرين

2021/05/19 | 16:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت بحيرة حمرين الى جفاف شبه كامل، بسبب قلة هطول الامطار، مالحق اضرارا كبيرة بمناطق زراعية واسعة.

وقال الناشط المدني عباس محمد لـPUKmedia: ان اكثر من الفين قرية وعدة نواحي على بحيرة حمرين وترتبط بمعيشتهم، موضحا، ان شحة الامطار تهدد بجفاف كامل للبحيرة.

واضاف: ان اهالي تلك القرى تظاهروا قبل ايام امام ادارة ناحية المقدادية، دون تلقيهم اي رد لمعالجة حاجة مزارعهم الى المياه، محذرا من كارثة انسانية بتداعيات جفاف البحيرة.

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PUKmedia خاص

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مصدر الفيديو: USHl0lRce0o

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