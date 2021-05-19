شرطة بابل تلقي القبض على 40 مطلوبا بقضايا مختلفة

2021/05/19 | 16:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعألقت شرطة بابل، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهمين بجرائم قتل وسرقات منفصلة.وقال إعلام قيادة شرطة محافظة بابل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوات قيادة شرطة بابل استطاعت من خلال ممارسات أمنية نفذتها في عموم المحافظة من إلقاء القبض على (40) مطلوباً وفق مواد قانونية متنوعة بينهم متهم بارتكاب جريمة قتل وأربعة آخرين بقضايا سرقات منفصلة".وبينت القيادة وفقا للبيان، أن "الممارسات تأتي في إطار متابعة مذكرات القبض وتعزيز الامن"، مشيرة الى أن المطلوبين توزعوا على مديريات أقسامها من (مكافحة الإجرام/ 5، البلدة الصوب الكبير/ 5، البلدة الصوب الصغير/ 3، الاقضية/ 6، المحاويل/ 2، المسيب/ 8، الاسكندرية/ 4، الرافدين/ 3، الهاشمية/ 1، ناحية القاسم/ 1، ناحية الحمزة الغربي/ 1، حماية الأسرة/ 1)، ليتم نقلهم كافة الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لاكمال الاجراءات القانونية".

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