ضبط أدوية بشرية “لا يسمح بإدخالها البلاد” بحوزة مسافر صيني في محافظة البصرة

2021/05/19 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط أدوية بشرية متنوعة بحوزة مسافر صيني في محافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان إن منفذ مطار البصرة الدولي ضبط أدوية بشرية متنوعة لا يسمح بإدخالها البلاد بحوزة مسافر صيني قادماً على متن الخطوط الجوية القطرية وبحسب البيان، فقد تم تنظيم محضر اصولي بحجز المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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