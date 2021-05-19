2021/05/19 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

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محاضرون يتظاهرون امام تربية السليمانية للمطالبة بتحويلهم الى الملاك الحكومي

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