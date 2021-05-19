إصابة ضابط رفيع ومرافقه بانفجار عبوة على عجلتهما العسكرية في جبال عطشانة

2021/05/19 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

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أصيب ضابط رفيع في الجيش العراقي ومرافقه بتفجير عبوة ناسفة استهدفت عجلتهما جنوب غرب الموصل.

وذكر مراسلنا في الموصل أن عبوة ناسفة من مخلفات الحرب انفجرت على عجلة عسكرية كانت تقل معاون امر الفوج الثالث من اللواء اثنين وتسعين من الفرقة المشاة السادسة عشر في الجيش العراقي ومرافقه في محيط جبال عطشانة جنوب غرب الموصل، ما أدى إلى اصابتهما بجروح نقلا على إثرها إلى أحد مستشفيات أربيل لتلقي العلاج.

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