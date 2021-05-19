للمرة الثالثة في أقل من أسبوع.. صواريخ لبنانية تستهدف إسرائيل والمدفعية ترد

2021/05/19 | 17:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر عسكري، الأربعاء، بأن 4 صواريخ اُطلقت عصر اليوم من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

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وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (19 أيار 2021)، أنه "تم اطلاق أربعة صواريخ عصر الأربعاء من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، في حادثة هي الثالثة من نوعها في أقل من أسبوع".

وقال المصدر إنّ "إطلاق الصواريخ جرى من محيط قرية صديقين في منطقة صور، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقها".

في الأثناء، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا باتجاه لبنان ردا على إطلاق الصواريخ.

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