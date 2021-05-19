مؤسسة مام توصل مساعدات الى خورماتو

2021/05/19 | 17:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوصلت مؤسسة مام الانسانية اليوم الاربعاء، مساعدات الى موظفي ومشرفي بلدية قضاء خورماتو.

وقال هردي سمير المشرف في مؤسسة مام الانسانية لـ PUKmedia، ان المؤسسة قامت بايصال المساعدات الى قضاء خورماتو، لافتا الى ان ذلك يأتي ضمن حملة (شكراً لجهودكم ).

واضاف، ان حملة (شكراً لجهودكم) واحدة من المشاريع طويلة الامد التي تنفذها مؤسسة مام الانسانية، اوصلت من خلالها المساعدات الى مدن وبلدات اقليم كوردستان، واخرها قضاء خورماتو.

واشار الى، ان هذه الفعالية والمساعدة التي تم ايصالها الى خورماتو، خاصة بالحدائقيين والعمال ومشرفي البلدية في خورماتو، مشيرا الى ان الهدف منها ايصالالشكر والتقدير لجهودهم المبذولة خلال الاوقات الصعبة وان مؤسسة مام لن تنساهم.

PUKmedia خاص

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