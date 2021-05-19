الحشد يعلن تأمين 60 كم جنوب غرب كركوك

2021/05/19 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تأمين وتفتيش 60 كم جنوب غرب كركوك.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من اللواء 16 الحشد الشعبي وفوج […]

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