هكذا تحقق الفائدة القصوى من قدرات هاتفك الصوتية

2021/05/19 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني مرت عشر سنوات على دمج شركة “أبل” لمساعد “سيري” في برنامج “آيفون” التشغيلي وتحويله إلى مساعدٍ صوتي شائع، ولكن المساعد الصوتي هو واحد من أدواتٍ كثيرة تعمل بالصوت في الهواتف […]

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