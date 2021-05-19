البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتانياهو أنه يتوقع خفضا للتصعيد اليوم

2021/05/19 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي بايدن بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الرابعة العنف الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين وحثه على وقف التصعيد في غزة اليوم.

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