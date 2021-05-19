الحشد الشعبي يؤمن ويفتش 60 كم جنوب غرب كركوك

2021/05/19 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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نجحت قوة من اللواء 16الحشد الشعبي وفوج المغاوير الخاص لعمليات شرق دجلة ومديرية الهندسة، بتفتيش وتطهير مساحة تقدربـ 60 كم جنوب غرب محافظة كركوك .

وتضمنت المساحة التي تم تطهيرها: واديالشاي ، واديالكور ، يرغونالعليا ويرغونالسفلى ،علاس ،البوفشكة ،البوعلاج .

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