2021/05/19 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة يعلن إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في محافظتي نينوى وكركوك

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