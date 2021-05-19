موظفي الصحة من المتعينين الجدد في قضاء سنجار يناشدون الجهات المعنية 

2021/05/19 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم بعد اصدار اوامر تعييناتهم على قطاع الصحة من قبل وزارة الصحة و توزيعهم على المستشفيات يشكو موظفي الصحة في قضاء سنجار من مشكلة التنقل و نظام الدوام الذي تم وضعه لهم.ويوجد في قضاء سنجار على اعداد كبيرة من موظفي الصحة خاصة بعد 2014 و نسبة كبيرة منهم مرتبطين بمستشفيات الموصل …

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