إنهيار منزل شرقي بغداد والدفاع المدني ينقذ عاملين من تحت الركام

2021/05/19 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، بإنهيار منزل شرقي العاصمة بغداد، فيما أكدت انقاذ عاملين من تحت الركام.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني […]

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