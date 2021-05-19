صور: استنفار لإخراج عاملَين علقا تحت ركام منزل انهار فوقهما ببغداد!

2021/05/19 | 17:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أنقذت فرق الدفاع المدني، الأربعاء، عاملين من تحت ركام منزل تعرض لانهيار شرقي العاصمة بغداد.

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وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى "ناس"، (19 أيار 2021)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ عاملي بناء من تحت ركام منزل أثناء عملية هدمه في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت، "حيث استخدمت فرق إنقاذ الدفاع المدني أجهزة ومعدات الإنقاذ الهيدروليكية لتفتيت الكتل الكونكريتية وإزالة الانقاض من فوق اجساد العاملين وإخراجهما على قيد الحياة مع تأمين نقلهما إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج فيها، حيث كانت إصابة احدهما خطيرة في منطقة الرأس".

وتابعت، أن "سبب الحادث كان نتيجة المجازفة والإهمال بشروط الهدم الصحيحة بشكل آمن".

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