تعيين وزيرة للخارجية اللبنانية بالوكالة

2021/05/19 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وافقت على تولي وزارة الخارجية بالوكالة، خلفا لشربل وهبة الذي أطاحت به تصريحاته حول السعودية ودول الخليج.

وتسلم الرئيس اللبناني ميشل عون في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، من وزيرالخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال يطلب من الرئيس إعفاءه من مهام منصبه بعد تصريحات تلفزيونية تسببت في توتر العلاقات مع دول خليجية.

وقال وهبه من بعبدا: ”في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية“.

وأثار وهبة عبر تصريحات خلال لقاء تلفزيوني، ردود فعل غاضبة بشكل واسع؛ بعدما لمح لدور خليجي في تمويل تنظيم داعش.

وخلال مداخلة لضيف سعودي، انسحب الوزير وهبة من اللقاء؛ متهما السياسي سلمان الأنصاري بإهانة الرئيس اللبناني.



وبينما هم الوزير بالمغادرة، قال إنه لا يسمح لواحد من ”أهل البدو“ بإهانة الرئيس عون.

وأمس الثلاثاء أصدرت السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر بيانات استنكرت وأدانت فيها تصريحات وهبة.

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