تطهير 7 مناطق جنوب غرب كركوك

2021/05/19 | 17:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي في بيان اليوم االربعاء، ان قوة من اللواء 16الحشد الشعبي وفوج المغاوير الخاص لعمليات شرق دجلة ومديرية الهندسة، نجحت بتفتيش وتطهير مساحة تقدر بـ 60 كم جنوب غرب محافظة كركوك ضمت 7 مناطق جنوب غرب كركوك.

وتضمنت المساحة التي تم تطهيرها بحسب البيان: وادي الشاي، وادي الكور، يرغون العليا ويرغون السفلى، علاس، البو فشكة، البو علاج .

PUKmedia اعلام الحشد الشعبي

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