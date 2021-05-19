إطلاق الموسم التسويقي للحنطة في كركوك ونينوى

2021/05/19 | 17:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية، يوم الاربعاء، عن افتتاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2021 في محافظتي نينوى وكركوك.

وقال وزير التجارة الاتحادي الدكتور علاء الجبوري خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن التوجيهات صدرت الى الملاكات الفنية والادارية في محافظتي نينوى وكركوك، لبدء الموسم التسويقي وتسهيل مهمة الفلاحين والمزارعين في استلام محاصيلهم.

وأضاف، ان ملاكات الوزارة في محافظتي نينوى كركوك على اتم الاستعداد لبدء الموسم التسويقي واستقبال محصول الحنطة من الفلاحين ضمن الخطة الزراعية التي اعدتها واشرفت عليها وزارة الزراعة، مشيرا الى ان افتتاح الموسم التسويقي في نينوى سيبدأ يوم غد الخميس الموافق 20 نيسان، وتم ابلاغ الجميع الجهات العاملة في المحافظة للبدء بالموسم التسويقي واستقبال الكميات المسوقة من الفلاحين.

وتابع الجبوري، في حين ان افتتاح الموسم التسويقي في محافظة كركوك اعلن لكن بانتظار القرص المرسل من قبل وزارة الزراعة وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الزراعة لغرض إرسال القرص الخاص باسماء الفلاحين والكميات المسوقة لغرض البدء بالموسم التسويقي، مؤكدا على ان الموسم التسويقي لا زال يحقق نجاحات كبيرة نتيجة استقرار عمليات الاستلام، فضلاً عن آليات الفحص المختبري والاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الساندة لوزارة التجارة.

PUKmedia عن اعلام وزارة الزراعة

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