مسيرة تضامنية في كربلاء المقدسة نصرة للشعب الفلسطيني

2021/05/19 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحيميأقيمت في كربلاء المقدسة، عصر اليوم الأربعاء، مسيرات جماهيرية حاشدة دعماً للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على أراضيه.وقال مدير مكتب حركة النجباء في كربلاء الشيخ ماجد الكعبي في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جماهير كربلاء بمختلف الفعاليات الجماهيرية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات خرجت نصرة لإخواننا الفلسطينيين الذين يستردون حقوقهم شيئاً فشيئاً بدمائهم وتضحياتهم".وأضاف الكعبي، أننا "نستنكر العدوان الاسرائيلي الذي يحدث الان على الشعب الفلسطيني ونعاهد كل المقاومين على وجه البسيطة بأن نكون مناصرين لهم ولو بدمائنا".

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