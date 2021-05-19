صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  ألـ  519 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/19 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 423خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 519 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

423 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 5حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 81حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 24 حالات الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع الشعب 99حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 11 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 109 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 32 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 18 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 11 حالات من خلال الرصد الوبائي

البلديات الثاني 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

96 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

13 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها

9حالات في الشعب

7حالات في منطقة الاعظمية

7 حالات في البلديات توزعت على محلاتها

5 حالات في منطقة بغداد جديدة

8 حالة في منطقة الزعفرانية

7حالات في منطقة النهروان

5 حالات في منطقة الكمالية

4 حالات في منطقة الغدير

4 حالات في منطقة الضباط

7 حالات في منطقة الحسينية

6 حالات في منطقة الكرادة

5 حالات في منطقة المشتل

7 حالات في منطقة الامين

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 157360توفي منهم 1690 للاسف فيما اكتسب الشفاء 149957 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5713”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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