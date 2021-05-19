صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  ألـ  519 المسجلة اليوم بكورونا


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  ألـ  519 المسجلة اليوم بكورونا
2021/05/19 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 423خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة  519 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

423 حالة خلال الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية 

قطاع الرصافة  5حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان  81حالة  من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر  24 حالات الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع الشعب 99حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 11 حالات من خلال الرصد الوبائي

 قطاع المدائن 109 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 32 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 18 حالة من خلال الرصد الوبائي

  البلديات الأول  11 حالات من خلال الرصد الوبائي   

 البلديات الثاني 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

96 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

13 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها  

 9حالات    في الشعب

7حالات في منطقة الاعظمية

 7 حالات في البلديات توزعت على محلاتها 

   5 حالات في منطقة بغداد جديدة 

   8 حالة في منطقة الزعفرانية   

 7حالات في منطقة النهروان

5 حالات في منطقة الكمالية

4 حالات في منطقة الغدير

4 حالات في منطقة الضباط

7  حالات في منطقة الحسينية

6 حالات في منطقة الكرادة

5 حالات في منطقة المشتل

7 حالات في منطقة الامين

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات  ارتفع الى  157360توفي منهم  1690 للاسف  فيما اكتسب الشفاء   149957  حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج  5713”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات  والتركيز على التباعد الاجتماعي  وعدم التهاون  وتقدير تلك الجهود”.

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