إتلاف ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في النجف

2021/05/19 | 18:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أتلفت كودار الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة، الأربعاء، كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، ضُبطت في عدد من محال محافظة النجف.وقالت الوزارة في بيان، إنه “أتلفت فرق الرقابة الصحية في المشخاب والتابعة لدائرة صحة النجف، كميات من المواد الغذائية الصلبة والسائلة مختلفة الانواع والمناشئ؛ وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري”.وأوضح مدير […]

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