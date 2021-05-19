2021/05/19 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط تهريب 180000 لتر من النفط في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/19 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط تهريب 180000 لتر من النفط في كركوك ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط تهريب 180000 لتر من النفط في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).