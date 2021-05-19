أنهيار منزل والدفاع المدني ينقذ عاملين من تحت الركام شرقي بغداد

2021/05/19 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ عاملين بناء من تحت ركام منزل اثناء عملية الهدم في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ان "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لتفتيت الكتل الكونكريتية وازالت الانقاض من فوق اجساد العاملين واخراجهما على قيد الحياة مع تامين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج فيها حيث كانت اصابة احد العاملين خطيرة في منطقة الرأس".

يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة المجازفة والاهمال بشروط الهدم الصحيحة بشكل امن.

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