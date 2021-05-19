2021/05/19 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الأربعاء، بإحباط تهريب 180 ألف لتر من المنتجات النفطية في محافظة كركوك.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم إحباط محاولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط تهريب 180 ألف لتر من النفط بكركوك المركز الخبري الوطني.

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