انهيار منزل شرقي بغداد والدفاع المدني ينقذ عاملين من تحت الركام

2021/05/19 | 18:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، بإنهيار منزل شرقي العاصمة بغداد، فيما أكدت انقاذ عاملين من تحت الركام.وذكرت المديرية، في بيان، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عاملين بناء من تحت ركام منزل اثناء عملية الهدم في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد”.وأضاف البيان، أن “فرق الدفاع المدني استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية […]

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