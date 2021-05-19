2021/05/19 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة نفط الشمال ،اليوم الاربعاء، عن إحباط محاولة تهريب 180000 لتر منتجات نفطية في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوزنسخة منه ،: انه "بعملية نوعية إبطالها قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال حيث ألقت مفرزة سيطرة شرطة النفط "كفري" على خمس متهمين وضبط خمس عجلات "صهريج" محملين منتوج نفطي حاولوا الخروج من المحافظة لغرض تهريب المنتوج، ومن خلال التفتيش الدقيق أستطاع أبطالنا من إحباط مخطط تلك العصابة وإلقاء القبض عليهم".

واضافت انه "تم إيداعهم التوقيف داخل إحدى مراكز شرطة النفط وفتح تحقيق وعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك .. احباط عملية تهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك .. احباط عملية تهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).