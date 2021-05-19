بيان من التجارة بشأن إطلاق موسم تسويق الحنطة في محافظتين

2021/05/19 | 18:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، الأربعاء، إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2021 في محافظتي نينوى وكركوك.

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وقال الجبوري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيار 2021)، إن "التوجيهات صدرت الى الملاكات الفنية والإدارية في محافظتي نينوى وكركوك، لبدء الموسم التسويقي وتسهيل مهمة الفلاحين والمزارعين في تسليم محاصيلهم".

وأضاف، أن "ملاكات الوزارة في محافظتي نينوى كركوك على اتم الاستعداد لبدء الموسم التسويقي واستقبال محصول الحنطة من الفلاحين ضمن الخطة الزراعية التي أعدتها وأشرفت عليها وزارة الزراعة".

وتابع، أن "افتتاح الموسم التسويقي في نينوى سيبدأ يوم غد الخميس الموافق 20 أيار، وتم ابلاغ جميع الجهات العاملة في المحافظة للبدء بالموسم التسويقي واستقبال الكميات المسوقة من الفلاحين".

وبين أن "افتتاح الموسم التسويقي في محافظة كركوك أعلن، لكن بانتظار القرص المرسل من قبل وزارة الزراعة، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الزراعة لغرض إرسال القرص الخاص بأسماء الفلاحين والكميات المسوقة لغرض البدء بالموسم التسويقي".

وأكد، أن "الموسم التسويقي ما زال يحقق نجاحات كبيرة نتيجة استقرار عمليات التسلم، فضلاً عن آليات الفحص المختبري والاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الساندة لوزارة التجارة".

وثمن الوزير، "دور ملاكات الوزارة في انجاح الموسم التسويقي ليكون هذا الموسم موسم خير على العراقيين جراء الكميات المتوقعة تسلمها من الفلاحين المزارعين في ظل ظروف صعبة ومعقدة تشهدها البلاد".

وأشاد الجبوري، بـ"الدعم الذي تتلقاه وزارة التجارة والفلاحين المزارعين من دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لدعم العملية التسويقية وانجاح الموسم التسويقي وتقديم كل المساعدة للفلاحين المزارعين".

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