إيران تقر باستهداف سفن إسرائيلية في عمليات عسكرية

2021/05/19 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن سفنا إسرائيلية تعرضت مؤخرا لعمليات عسكرية.

وقال سلامي، خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في تجمع ب‍طهران لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالهجمات الإسرائيلية: “إسرائيل اعتقدت أن عملياتها في سوريا والاغتيالات في إيران والعمليات التخريبية ضد منشآتنا النووية ومضايقة سفننا في البحار ستبقى من دون رد”.

وكشف قائد الحرس الثوري: “سفن اسرائيلية تعرضت مؤخرا إلى عمليات عسكرية وهم يعلمون ما حصل ونحن لن نخوض في التفاصيل”.

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