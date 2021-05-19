إحباط محاولة تهريب 180 ألف لتر من النفط بكركوك

2021/05/19 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الأربعاء، إحباط تهريب 180 ألف لتر من النفط في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية، في بيان، أنه "تم إحباط محاولة تهريب 180000 لتر من المنتجات النفطية بعملية نوعية إبطالها قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال، حيث ألقت مفرزة سيطرة شرطة النفط "كفري" القبض على خمسة متهمين وضبط خمس عجلات "صهريج" محملين منتوج نفطي حاولوا الخروج من المحافظة لغرض تهريب المنتوج".

وأضاف البيان، انه "من خلال التفتيش الدقيق استطاع أبطالنا من إحباط مخطط تلك العصابة وإلقاء القبض عليهم"، مؤكداً "إيداعهم التوقيف داخل إحدى مراكز شرطة النفط وفتح تحقيق وعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

PUKmedia اعلام مديرية شرطة نفط الشمال

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