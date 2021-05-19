سوريا الديمقراطية تطلق عملية أمنية في ريف دير الزور

2021/05/19 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قوات سوريا الديمقراطيّة، وقوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، عملية أمنية في منطقة الكُبر في ريف دير الزور الغربي، وذلك لملاحقة خلايا تنظيم داعش والأطراف الأخرى التي تحاول ضرب استقرار وأمن المنطقة.

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطة، في بيان، أن "العملية شهدت اشتباك القوات مع خلية لإرهابيي داعش، وتمكنت من اعتقالهم بعد ذلك".

وأضاف المركز، أن "هذه العملية تأتي بعد مناشدات لأهالي المنطقة إثر الاستهدافات المتكررة لإرهابيي داعش، للمدنيين وأعضاء المؤسسات الخدمية وكذلك وجهاء العشائر".

ونفذت "قسد" والتحالف الدولي، في مرات عدة عشرات العمليات الامنية ضد خلايا داعش في ريفي دير الزور والحسكة منذ مطلع العام الجاري.

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