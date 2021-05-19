بيان حزب النضال العمالى.فرنسا:لتتضامن مع الشعب الفلسطيني المضطهد! - مايو 2021 - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/05/19 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر لنتضامن مع الشعب الفلسطيني المضطهد!مرة أخرى، يتعرض أهالي غزة لوابل من القصف ويبكون موتاهم.



وكالعادة، استخدمت دولة إسرائيل إطلاق الصواريخ من قبل حماس كذريعة للهجوم مدعية تنفيذ قصف موجه بدقة.



لكن من يستطيع أن يصدق مثل هذه الكذبة؟إن قطاع غزة هو عبارة عن منطقة يبلغ طولها 40 كم وعرضها 10 كم، وهي واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم.



فكيف يمكن للقصف أن يفرق بين المدنيين ومقاتلي حماس في ح ......





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