رداً على د. مصطفى وزيري - فريدة رمزي شاكر

2021/05/19 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريدة_رمزي_شاكر هل هو فخر لنا أن نمحي تاريخنا الضارب في أعماق التاريخ وننسب أنفسنا وهويتنا لتاريخ الشعوب الأخرى؟! هل فخر لنا أن نلتصق بتاريخ الجزيرة وإحتلالها العربي للأرضنا وفكرنا منذ1400سنة وبدلا من التخلص منه،ندَّعي على أنفسنا كمصريين بأن العرب إحتلونا منذ زمن الهكسوس؟! لمصلحة مين العبث بتاريخنا للتخلص منه.



هل تاريخ المصريين وذاكرتهم الشعبية مهينة لدرجة ان نستعين بتاريخ العرب؟ هل كان للعرب أي ذِكر وقت دخول اله ......





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