وهم الوعي أنتج أوهام عديدة - أوهامنا البشرية - سامى لبيب

2021/05/19 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - نحو فهم الإنسان والحياة والوجود ( 103) .من الكتابات الممبزة لي سلسلة مقالات "أوهام بشرية " لذا رأيت أن أعيد نشرها ثانية مع إضافة أفكار وصياغة وتأملات جديدة كونها قضايا فكرية جديرة بالحضور الدائم والجدال حولها بغية تصحيح الأفكار والبحث عن حقيقة الأشياء .مقال وهم الوعي نشرته سابقا من عدة سنوات ليصطدم بعض العقول الميتافزيقية المنبطحة التي تكتفي بقراءة العنوان لتسجل إستنكارها , أما محتوي ......





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