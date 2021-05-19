شباب الساحل يجدد عقد عبود

2021/05/19 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي شباب الساحل عبر مديره حسين فاضل تجديد عقد لاعبه علي عبود لمدة 3 سنوات.

وكان عبود قد انتقل من الأنصار إلى شباب الساحل وذلك بصفقة انتقال حر، حيث برز بشكل لافت مع الفريق الأزرق وأصبح نصب أعين العديد من أندية الدرجة الأولى بسبب أدائه المميز.

وتأتي خطوة شباب الساحل بعد التجديد لنجمه حسين رزق نونا، بالإضافة إلى تجديد عقد المدرب محمود حمود، حيث يسعى أبناء الأزرق إلى الحفاظ على المجموعة المميزة من الجهاز الفني واللاعبين، والذين حققوا إنجازا مهما بوصول النادي إلى المركز الثالث لأول مرة في تاريخه.

وحل شباب الساحل ثالثا برصيد 27 نقطة خلال الموسم الكروي 2020-2021.

ومن المتوقع أن يعلن شباب الساحل عن صفقاته الجديدة خلال أيام.

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