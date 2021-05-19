2021/05/19 | 18:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حصل /المركز الخبري الوطني/، اليوم الأربعاء، على وثائق تتضمنت تشكيل فريق مكون من 19 محامياً للدفاع عن الدكتور حامد اللامي.وأمس الثلاثاء، اعتقلت قوة أمنية الدكتور حامد اللامي في العاصمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



تشكيل فريق يضم 19 محامياً للدفاع عن حامد اللامي المركز الخبري الوطني.

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