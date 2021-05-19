ضم 19 عضواً.. توكيل فريق من المحامين والمحاميات للدفاع عن حامد اللامي (وثيقة)

2021/05/19 | 19:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشكّل فريق دفاع من المحامين والمحاميات العراقيين، للدفاع عن الطبيب حامد اللامي، الذي اعتُقل يوم أمس بعد إيقافه عن العمل من قبل نقابة الأطباء العراقيين.

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وحصل "ناس"، (19 أيار 2021)، على نسخة من توكيل المحامين للدفاع عن اللامي، والتي ضمت 19 محامياً ومحامية، وذلك في محكمة تحقيق الكرخ.

وداهمت قوة أمنية، الثلاثاء، عيادة حامد اللامي في العاصمة بغداد، واعتقلته، بعد يوم من صدور قرار من نقابة الأطباء يقضي بشطب أسم اللامي من سجلات النقابة وإيقافه عن العمل.

وذكر مصدر أمني لـ"ناس"، (18 أيار 2021)، بأن "قوة أمنية داهمت عيادة اللامي في الصالحية ببغداد، واعتقلته بعد منعه من العمل يوم أمس من قبل نقابة الأطباء".

وفي تطور لاحق أكد نجل الطبيب اللامي لـ "ناس نيوز" اعتقال والده بعد ظهر الثلاثاء.

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