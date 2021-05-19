توازن في سوق النفط العالمي رغم كورونا

2021/05/19 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن بلاده ترى أن الوضع في سوق النفط العالمية متوازن، بسبب وجود عجز ضئيل في معروض الخام.

وقال نوفاك للصحفيين، اليوم الأربعاء: “ما نراه الآن هو أسعار مستقرة، تقبع عند مستوى معين، ما يعني أن السوق لديها توازن نوع ما، مرتبط بوجود زيادة ضئيلة في الطلب مقارنة بالعرض”.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي وجود عجز في سوق النفط العالمية، الأمر الذي يساعد على تقليل فائض مخزونات النفط العالمية المتبقية من العام الماضي، ليصل بها تدريجيا إلى مستوى 5 سنوات.

وعلى صعيد التداولات تراجعت أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية بنحو 2% اليوم في ظل مخاوف على الطلب على الخام بسبب تزايد عدد الإصابات في دول بآسيا.

وتقوم دول مجموعة “أوبك+” بتنفيذ تخفيضات إنتاج لدعم أسواق النفط في ظل جائحة فيروس كورونا، ومن المخطط أن تعقد دول المجموعة اجتماعا في مطلع يونيو المقبل لبحث الوضع في سوق النفط وسياسية الإنتاج.

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