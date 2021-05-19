مم وزين نموذجا في ندوة باربيل

2021/05/19 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت اليوم الاربعاء 5/18 في مركز مكتبة مم وزين بمجمع داون تاون باربيل ندوة لتعريف ونشر كتاب حوار المسرح وحكاية مم وزين نموذجا للكاتب هاوكار جميل.

وتناولت الندوة مضمون حكاية الروح وكابدت الآلام أو قصة حب نبتت في الأرض وأينعت في السماء على حد تعبيره بعد أن تجرعا علقم الغرام الذي أصبح غصة في مسارات القلب، حبكتها من الشعر الملحمي الذي كتبه الشاعر الكوردي المعروف أحمد خاني المتوفى 1953م.

وتحدث الكاتب باسهام عن القصة والمسرح الكوردي وكانت بعض من الملاحظات بخصوص كيفية صياغة الحكاية من على المسرح.

واعتبر ان الكتاب من ادب الشعوب وخاصة تراث شعبنا الكوردي، وعن ترجمة الحكاية وبعض الاراء وجرت مداخلات من قبل الحضور ورد الكاتب على مداخلاتهم.

PUKmedia / متابعة - زيد محمود

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