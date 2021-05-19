2021/05/19 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الاربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة و91 اصابة جديدة بكوفيد-19 في مناطق غربي كوردستان.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، حالات الوفاة هي لامرأة من الحسكة ورجل من منبج وامرأة من مخيم الهول.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ايضاً 91 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 47 ذكور و44 إناث، وثماني حالات شفاء.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة في شمال وشرق سوريا: 11 حالة في الحسكة - 9 حالات في قامشلو - حالة واحدة في ديرك - 4 حالات في كوباني- 45 حالة في الرقة - 19 حالة في الطبقة- وحالتان في الشهباء، مبينا انهم سجلوا حالتي شفاء جديدة من الفايروس.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 17179 حالة منها 705 حالة وفاة و 1757 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غربي كوردستان يسجل 3 حالات وفاة و91 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غربي كوردستان يسجل 3 حالات وفاة و91 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).