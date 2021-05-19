م 5 / 2 / ف 11 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 833 ( النيل.. وما أدراك والنيل ).!! - أحمد صبحى منصور

2021/05/19 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر ( النيل ..



وما أدراك والنيل ).!!تكملة ما سبق :محمد على وخلفاؤه بين موقع مصر وموضع مصر لمحة سريعة 1 ـ أول إصلاح حقيقى في مصر العصر الحديث قام به الوالى محمد على بانشاء القناطر الخيرية والكثير من الترع والمصارف .



ثم كان انشأ الخديوى عباس حلمى الثانى سدّ اسوان فيما بين 1899 : 1906 ، وكان أكبر سدّ في العالم وقتها ، وتمت تع ......





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