عودة مولر وهوميلز لقائمة ألمانيا في يورو 2020

2021/05/19 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة منتخب بلاده لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

واستدعى لوف توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، لقائمة المانشافت لأول مرة منذ 2018، بالإضافة إلى ماتس هوميلز، قلب دفاع دورتموند.

ويغيب مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، عن فعاليات البطولة بسبب إجرائه عملية جراحية، كما قرر ماركو رويس، نجم بوروسيا دورتموند، الغياب استعدادًا للموسم المقبل.

وجاءت قائمة ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو (آرسنال) – مانويل نوير (بايرن ميونخ) – كيفين تراب (آينتراخت فرانكفورت).

الدفاع: ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادباخ) – روبن جوسنيس (أتالانتا) – كريستان جونتر (فرايبورج) – مارسيل هالستينبرج (لايبزيج) – ماتس هوميلز (بوروسيا دورتموند) – لوكاس كلوسترمان (لايبزيج) – روبن كوخ (ليدز يونايتد) – أنطونيو روديجر (تشيلسي) – نيكلاس سولي (بايرن ميونخ).

الوسط: إيمري كان (بوروسيا دورتموند) – ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ) – إلكاي جندوجان (مانشستر سيتي) – كاي هافيرتز (تشيلسي) – يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) – توني كروس (ريال مدريد) – فلوريان نيهاوس (بوروسيا مونشنجلادباخ).

الهجوم: سيرج جنابري (بايرن ميونخ) – توماس مولر (بايرن ميونخ) – جمال موسيالا (بايرن ميونخ) – ليروي ساني (بايرن ميونخ) – كيفين فولاند (موناكو) – تيمو فيرنر (تشيلسي).

ووقعت ألمانيا في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات فرنسا والبرتغال والمجر.

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