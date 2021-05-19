رسميًا: انسحاب كوريا الشمالية من تصفيات مونديال 2022

2021/05/19 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل في قطر.

ويأتي القرار بعد انسحاب كوريا الشمالية بالفعل من الألعاب الأولمبية في طوكيو، هذا الصيف؛ بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كوفيد 19.

ومن المنتظر أن تستضيف كوريا الجنوبية، المباريات المتبقية في المجموعة الثامنة قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في يونيو/حزيران، لكن مسؤولين من كوريا الشمالية أبلغوا نظرائهم في كوريا الجنوبية هذا الشهر بنيتهم الانسحاب.

وقبل الانسحاب، كانت كوريا الشمالية في المركز الرابع بالمجموعة بعد 5 مباريات، متساوية في رصيد 8 نقاط مع كوريا الجنوبية التي تتبقى لها مباراة إضافية.

وتتصدر تركمانستان، حاليًا المجموعة التي تضم أيضًا لبنان، وسريلانكا.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيحيل انسحاب كوريا الشمالية إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، وسيعلن في الوقت المناسب كيف سيؤثر انسحابها من التصفيات على ترتيب المجموعة.

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