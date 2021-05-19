صفاء هادي ينضم لمعسكر العراق

2021/05/19 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انضم لاعب المنتخب العراقي، صفاء هادي، لوفد أسود الرافدين في البصرة، من أجل الدخول في معسكر تدريبي، تحضيرًا للتصفيات الآسيوية المشتركة.

وقال يوسف فعل مدير المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة “المحترف في صفوف كريليا سوفيتوف الروسي، أول الواصلين إلى البصرة من بين المحترفين”.

وأضاف لكووورة “غدًا سيخوض المنتخب، أول حصة تدريبية بعد اكتمال صفوف الفريق، حيث وصل المدرب السلوفيني كاتانيتش قادمًا من أربيل”.

وتابع “العراق سيواجه طاجيكستان الإثنين المقبل، على ستاد جذع النخلة في البصرة، مثلما طلب المدرب”.

وأشار إلى أن مواجهة نيبال قائمة، ولم تتلق الهيئة التطبيعية، أي خطاب بإلغاء المباراة، وبالتالي هي قائمة في موعدها 29 مايو/آيار.

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