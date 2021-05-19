التعليم العالي: العراق يحقق زيادة بنشر البحوث في سكوبس

2021/05/19 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

العراق يحقق زيادة بنشر البحوث في سكوبس ويحصد الموقع الخامس والأربعين في تصنيف النشر العالميالتزاما بالسياسة والمنهجية المعتمدة في مجال البحث العلمي وعملا بالتوقيتات المرسومة ضمن برنامجها الأكاديمي تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة بحوث الجامعات العراقية المنشورة في مستوعبات سكوبس العالمية الى أكثر من اثنين وسبعين ألفا وستمئة بحث.

وفي سياق هذه المؤشرات التي تعزز موقع العراق في التصنيف الدولي فإن البوابة المختصة بالمجلات والمؤشرات العلمية الخاصة بتصنيف الدول Scimago Journal: & Country Rank

(https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2020)

قد أظهرت أن العراق يحتل الموقع الخامس والأربعين عالميا والسادس في الشرق الأوسط والثالث عربياً بنشر البحوث العلمية في التخصصات المختلفة.

ونظرا للارتباط الوثيق بين النشر العالمي وسمعة المؤسسات الجامعية فإن مؤشر البحث العلمي العراقي يعضد مساحة التنافس الذي تشغله جامعاتنا العراقية في التصنيفات العالمية ويؤكد تحقيق مهمتها في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير الأداء الأكاديمي.

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